В Украине дешевеет картофель: какие цены

На рынке картофеля в Украине установилась тенденция к снижению цен.

Об этом сообщает платформа EastFruit.

Отмечается, что основной причиной такой тенденции стало сезонное увеличение предложения этой продукции на рынке, в то время как спрос на картофель остается невысоким.

Так, на сегодняшний день в основных регионах производства цены на картофель варьируются в пределах 5-9 грн/кг, что в среднем на 13% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели.

В то же время, несмотря на такой ценовой тренд, картофель в Украине сегодня стоит в среднем на 46% дороже, чем за аналогичный период прошлого года. Операторы рынка также не исключают, что тенденция снижения цены будет сохраняться и дальше, поскольку уборочные работы в хозяйствах населения продолжаются.

Напомним, что инфляция в Украине выросла до 22,2% по сравнению с периодом с января по август прошлого года. Больше всего цены выросли на транспорт — 24,8%. На продукты цены выросли на 21%, на образовательные услуги – на 16%, на алкоголь и табачные изделия – на 14%.

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