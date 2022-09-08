В Україні дешевшає картопля: які ціни

На ринку картоплі в Україні встановилася тенденція до зниження цін.

Про це повідомляє платформа EastFruit.

Зазначається, що основною причиною такої тенденції стало сезонне збільшення пропозиції цієї продукції на ринку, тоді як попит на картоплю залишається невисоким.

Так, на сьогоднішній день в основних регіонах виробництва ціни на картоплю варіюються в межах 5-9 грн/кг, що в середньому на 13% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Водночас попри такий ціновий тренд, картопля в Україні сьогодні коштує в середньому на 46% дорожче, ніж за аналогічний період минулого року. Оператори ринку також не виключають, що тенденція зниження ціни зберігатиметься й надалі, оскільки збиральні роботи в господарствах населення тривають.

Нагадаємо, що інфляція в Україні зросла до 22,2%, якщо порівняти з періодом від січня до серпня минулого року. Найбільше ціни зросли на транспорт — 24,8%. На продукти ціни зросли на 21%, на освітні послуги — на 16%, на алкоголь і тютюнові вироби — на 14%.

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