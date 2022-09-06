"Там справді п*зда, але це ще не все": Арестович заявив про кардинальні зміни на фронті

Радник Офісу президента повідомив про "сюрпризи" для окупантів.
Російські солдати зазнали поразки та "втікають на схід". Командування РФ безуспішно намагається відновити становище.
Про це сказав радник Офісу президента України Олексій Арестович у розмові з російським правозахисником та блогером Марком Фейгіним.
"Біда така з ними сталася, що вони "сильно" втекли на схід. Російське командування намагається відновити становище, перекидає резерви, але на них там чекає маса сюрпризів. Частина вже в полоні, п'є чай. Інша вже ніколи чай пити не буде", - сказав радник.
Також він зазначив, що на росіян чекають і інші "сюрпризи".
"Це не єдине місце (яке поки не можна називати), де відбуваються сюрпризи", - додав Арестович.
Раніше Наталія Гуменюк підтвердила знешкодження Дар'ївського мосту на Херсонщині.
Читайте також: