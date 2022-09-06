"Там справді п*зда, але це ще не все": Арестович заявив про кардинальні зміни на фронті

Російські солдати зазнали поразки та "втікають на схід". Командування РФ безуспішно намагається відновити становище.

Про це сказав радник Офісу президента України Олексій Арестович у розмові з російським правозахисником та блогером Марком Фейгіним.

"Біда така з ними сталася, що вони "сильно" втекли на схід. Російське командування намагається відновити становище, перекидає резерви, але на них там чекає маса сюрпризів. Частина вже в полоні, п'є чай. Інша вже ніколи чай пити не буде", - сказав радник.

Також він зазначив, що на росіян чекають і інші "сюрпризи".

"Це не єдине місце (яке поки не можна називати), де відбуваються сюрпризи", - додав Арестович.

Раніше Наталія Гуменюк підтвердила знешкодження Дар'ївського мосту на Херсонщині.

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