Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

"Там справді п*зда, але це ще не все": Арестович заявив про кардинальні зміни на фронті

Дата публікації
Перегляди
17к
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
"Там справді п*зда, але це ще не все": Арестович заявив про кардинальні зміни на фронті

Фото: скриншот з відео

Радник Офісу президента повідомив про "сюрпризи" для окупантів.

Російські солдати зазнали поразки та "втікають на схід". Командування РФ безуспішно намагається відновити становище.

Про це сказав радник Офісу президента України Олексій Арестович у розмові з російським правозахисником та блогером Марком Фейгіним.

"Біда така з ними сталася, що вони "сильно" втекли на схід. Російське командування намагається відновити становище, перекидає резерви, але на них там чекає маса сюрпризів. Частина вже в полоні, п'є чай. Інша вже ніколи чай пити не буде", - сказав радник.

Також він зазначив, що на росіян чекають і інші "сюрпризи".

"Це не єдине місце (яке поки не можна називати), де відбуваються сюрпризи", - додав Арестович.

Раніше Наталія Гуменюк підтвердила знешкодження Дар'ївського мосту на Херсонщині.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
17к
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація