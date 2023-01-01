Хорватія увійшла до єврозони та перейшла на євро

У неділю 1 січня 2023 року Хорватія перейшла на єдину європейську валюту та увійшла до Шенгенської зони.

Про це повідомляє Хорватський національний банк.

Так, Хорватія стала 20 країною, яка перейшла на євро. У межах поетапного впровадження валюти понад половину банкоматів відключили, щоб перезавантажити для видавання нових банкнот. Хорватська куна та євро будуть рівноправно використовуватися для готівкових розрахунків лише впродовж 14 днів.

"Необхідно мати при собі трохи готівки, тому що у вихідні банківська система буде у перехідному стані. Отже, ні картки, ні інтернет-банкінг працювати не будуть. 2 січня все має вже гаразд і система функціонуватиме нормально", - розповів голова Хорватського національного банку Борис Вуйчич.

Крім цього, від 1 січня 2023 року Хорватія також офіційно приєдналася до Шенгенської зони. Це дає змогу перетинати кордон між сусідніми державами без паспортного контролю. Водночас процедура передбачає більш суворий контроль на кордонах Хорватії з державами, які не входять до ЄС.

Євросоюз 2020 року дозволив Хорватії та Болгарії почати процес вступу до єврозони. Хорватія ще 2013 року взяла на себе зобов'язання приєднатися до єврозони. Тоді прем'єр Хорватії Андрій Пленкович заявив, що його країна має намір стати членом єврозони протягом наступних семи-восьми років.

До єврозони входять країни, переважно розташовані в Європі, які запровадили євро як основну грошову одиницю. Учасниками єврозони можуть бути країни, які не входять до Євросоюзу і не є його членами.

Нагадаємо, уряд Хорватії погодився тренувати українських військових на своїй території.

Згодом проросійський президент Хорватії Зоран Міланович втрапив у скандал, заявивши, що "Україна нам не союзник". Це він сказав, коментуючи навчальну місію ЄС для українських військових.

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