Що чекає на українців від 1 січня 2023 року- тарифи, пенсії, соціальна допомога, курс долара

Соціальні виплати, пенсії, тарифи, курс долара — що чекає на українців в Новому році, читайте в матеріалі ТСН.ua

Мінімальна зарплата у 2023 році

Через повномасштабну війну в ухваленому Верховною Радою держбюджеті на 2023 році не передбачено збільшення прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати. Прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність та мінімальна пенсія за віком у 2023 році становитиме 2 093 грн, мінімальна заробітна плата становитиме 6 700 грн.

Прожитковий мінімум для працездатних не зміниться, буде становитиме 2 684 грн, для дітей віком до 6-ти років - 2 272 грн, для дітей 6-18 років – 2 833 грн, для осіб, які втратили працездатність, – 2 093 грн.

Пенсії та індексація, субсидія та виплати соціальної допомоги - чого чекати у наступному році

Як запевнила міністр соціальної політики Оксана Жолнович, індексація пенсій у 2023 році планується у березні у розмірі 5,4%.

Вийти на пенсію за віком у 2023 році зможуть українці, яким виповниться 60 років зі стажем 30 років, у 63 роки — зі стажем 20 років, у 65 років — зі стажем 15 років. Українцям зі стажем менше ніж 15 років, пенсії не нараховуватимуться, для них передбачена грошова допомога.

Фонд соціального страхування приєднають до Пенсійного фонду, нарахування субсидій відбуватиметься лише через Пенсійний фонд. Вже з грудня 2022 року люди можуть оформляти субсидії у ЦНАП чи за допомогою уповноваженого представника місцевої влади, через "Дію", сервісний центр Пенсійного фонду, портал чи мобільний застосунок ПФУ. Передбачається, що середній розмір субсидії становитиме близько 1 800 грн на місяць.

Автоматичне нарахування всіх видів державної соціальної допомоги, пільг, яке було впроваджене на час воєнного стану припиняється. На продовження можуть розраховувати лише громадяни, які мешкають на окупованих територіях та територіях де ведуться бойові дії. Іншим доведеться подавати документи у відповідні органи.

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Що буде з бюджетниками

Наступного року Кабінет Міністрів прийняв рішення скоротити зарплатний фонд бюджетного сектору на 27%. Економія буде відбуватися як шляхом зменшення зарплат, так і шляхом скороченням працівників бюджетної сфери.

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Що буде з тарифами

Тарифи на електроенергію.

Національна енергетична компанія "Укренерго" пропонує збільшити тарифи на передавання електричної енергії та на диспетчерське (оперативно-технологічне) управління наступного року. Після затвердження цього рішення національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг тарифи виростуть майже удвічі.

І хоча підвищення тарифів на світло безпосередньо стосується бізнесу, підвищення цін на електроенергію буде закладене у собівартість товарів та призведе до зростання цін.

Тарифи на воду.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) затвердила рішення щодо підвищення тарифів на послуги з водопостачання та водовідведення у наступному році. Підвищення відбуватиметься у два етапи. На першому етапі тариф в середньому зросте на 10% і буде діяти до 30 червня 2023 року.

Тарифи на доставлення Нової пошти виростуть

Отримання посилки через Нову пошту по місту вагою до 2 кг від січня 2023 року коштуватиме 50, а не 40 грн, вагою до 10 кг зросте до 80 грн, до 30 кг — коштуватиме 120 грн. Зросте також вартість посилок між відділеннями та поштаматами по Україні. З 1 січня вартість доставлення у відділення та поштомат розраховуватиметься однаково.

Що буде з курсом долара в наступному році

Наразі існують різноманітні прогнози щодо курсу долара на наступний рік. На думку фінансового експерта, доктора економічних наук Василя Фурмана, очікується, курс долара 2023 року буде більш-менш стабільним.

Водночас кандидат економічних наук, незалежний експерт Олександр Хмелевський зазначає, що наступного року можна очікувати курс 50 грн за долар. А середньорічний курс долара в держбюджеті-2023 на рівні 42,2 грн із девальвацією до 45,8 грн є оптимістичним сценарієм. На його думку, коли долар підніметься до 50 грн — лише питання часу.

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