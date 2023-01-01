Нова атака дронів: Кім попередив про запуск двох груп Shahed-136

Російські терористи у неділю, 1 січня, запустили по Україні іранські дрони-камікадзе Shahed-136.

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"Повітря. Дві групи мопедів", - написав Віталій Кім.

О 21:01 1 січня повітряну тривогу оголосили у Дніпропетровській та Кіровоградській областях.

Голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук теж попередив жителів області про загрозу ударів іранськими дронами.

Атака дронами у новорічну ніч

Російські терористи у ніч проти 1 січня аткували Україну іранськими дронами. Окупанти запустили по нашій державі 45 іранських Shahed-136. Їх усіх вдалось збити.

Президент України Володимир Зеленський 1 січня у своєму традиційному зверненні до українців наголосив, що росіяни отримують адекватну відповідь за атаки по містах України.

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