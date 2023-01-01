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Нова атака дронів: Кім попередив про запуск двох груп Shahed-136

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
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2214
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Нова атака дронів: Кім попередив про запуск двох груп Shahed-136

Фото: ТСН.ua

У деяких областях України оголошено повітряну тривогу.

Російські терористи у неділю, 1 січня, запустили по Україні іранські дрони-камікадзе Shahed-136. 

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім. 

"Повітря. Дві групи мопедів", - написав Віталій Кім. 

О 21:01 1 січня повітряну тривогу оголосили у Дніпропетровській та Кіровоградській областях. 

Голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук теж попередив жителів області про загрозу ударів іранськими дронами. 

Атака дронами у новорічну ніч 

Російські терористи у ніч проти 1 січня аткували Україну іранськими дронами. Окупанти запустили по нашій державі 45 іранських Shahed-136. Їх усіх вдалось збити. 

Президент України Володимир Зеленський 1 січня у своєму традиційному зверненні до українців наголосив, що росіяни отримують адекватну відповідь за атаки по містах України.

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Дата публікації
Перегляди
2214
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