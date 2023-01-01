Новая атака дронов: Ким предупредил о запуске двух групп Shahed-136

Российские террористы в воскресенье, 1 января, запустили по Украине иранские дроны-камикадзе Shahed-136.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

"Воздух. Две группы мопедов", — написал Виталий Ким.

В 21.01 1 января воздушную тревогу объявили в Днепропетровской и Кировоградской областях.

Атака дронами в новогоднюю ночь

Российские террористы в ночь на 1 января оттачивали Украину иранскими дронами. оккупанты запустили по нашему государству 45 иранских Shahed-136. Их всех удалось сбить.

Президент Украины Владимир Зеленский 1 января в своем традиционном обращении к украинцам отметил, что россияне получают адекватный ответ за атаки по городам Украины.

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