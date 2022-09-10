У Грузії знайшли людський зуб віком 1,8 мільйонів років

Під час нещодавніх археологічних розкопок у Грузії вчені знайшли зуб віком 1,8 мільйонів років, що належить до раннього виду людини.

На думку експертів, знахідка є свідченням того, що цей регіон є домом одного із найраніших доісторичних людських поселень у Європі.

Про це пише Reuters.

Зуб був виявлений неподалік села Квемо-Орозмані, приблизно за 100 км на південний захід від Тбілісі, неподалік Дманісі, де наприкінці 1990-х і на початку 2000-х років були знайдені людські черепи віком 1,8 мільйонів років.

Як зазначив Гіоргі Бідзінашвілі, науковий керівник розкопок, зуб належав "двоюрідному брату" Зезви та Мзії — назвам, які дали двом майже цілим скам'янілим черепам віком 1,8 мільйонів років, знайденим у Дманісі.

"Це зміцнює Грузію як справді важливе місце для палеоантропології та людської історії в цілому", — сказали дослідники.

Нагадаємо, у Польщі археологи знайшли жінку, яку поховали як вампіра.

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