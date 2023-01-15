На Калифорнию обрушился шторм: 19 человек погибли, тысячи жителей эвакуировали

На штат Калифорния в США обрушился мощный шторм, из-за чего тысячи людей были эвакуированы, главные дороги закрыты. Пока известно о смерти по меньшей мере 19 человек, есть без вести пропавшие.

Об этом пишет BBC.

По меньшей мере, 19 человек погибли в этих штормах, которые начались в конце декабря. Пятилетний мальчик до сих пор считается пропавшим без вести. Мама и сын попали в ловушку, когда ехали в школу.

В результате шторма улицы превратились в реки, деревья рухнули, дома остались без электроэнергии, реки вышли из берегов, а главные дороги были закрыты, поскольку шторм вызвал сильные ветры и сильные ливни.

В центральной Калифорнии сильные ливни повлекли за собой значительные наводнения, селевые и мусорные потоки, что побудило жителей эвакуироваться. В частности, община Монтесито в округе Санта-Барбара получила приказ об эвакуации в понедельник вместе с жителями некоторых районов Карпинтерии, Саммерленда и Санта-Барбары.

Президент США Джо Байден распорядился оказать федеральную помощь округам Сакраменто, Мерсед и Санта-Крус в штате Калифорния.

Ученый-климатолог NASA Кимберли Рейн Майнер говорит, что проблема с таким количеством огромных штормов, идущих один за другим, заключается в том, что земля уже насыщена и не может впитать количество быстро падающей воды.

Напомним, в Европе закрываются горнолыжные курорты.

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