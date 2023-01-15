"Полностью согласован": промоутер назвал дату боя Ломаченко за звание "абсолюта"

Стало известно, когда украинский боксер Василий Ломаченко проведет поединок против абсолютного чемпиона мира в легком весе американца Девина Хейни.

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум сообщил, что титульный бой за четыре чемпионских пояса состоится 20 мая.

Он отметил, что в настоящее время осталось определиться только с местом проведения поединка – это может быть как США, так и Ближний Восток.

"Этот бой полностью согласован. И дата назначена – 20 мая. Теперь вопрос в том, где он состоится. Состоится ли поединок в Нью-Йорке? Ну, проблема в том, что там играют "Нью-Йорк Никс" и "Нью-Йорк Рейнджерс". Арена Madison Square Garden зарезервировала дата для их матчей.

Примет ли бой Лас-Вегас? Вполне возможно. Может ли он состояться на Ближнем Востоке, где они пытаются устроить этот поединок? Пожалуй, у нас будет ответ в течение десяти дней. Но нет сомнений, что бой состоится", – сказал Арум в интервью BoxingScene.

В своем последнем бою, в ночь на 30 октября 2022 года, Ломаченко одержал победу над американцем Джемейном Ортисом. Боксеры прошли полную дистанцию в 12 раундов, по итогам которых судьи единогласно отдали предпочтение украинцу.

над американцем Джемейном Ортисом. Боксеры прошли полную дистанцию в 12 раундов, по итогам которых судьи единогласно отдали предпочтение украинцу. На счету 34-летнего Ломаченко 17 побед (11 – нокаутом) и 2 поражения на профессиональном ринге. Он владел поясами WBC, WBA Super и WBO в легком весе, пока в октябре 2020 года не потерял их, проиграв американцу Теофимо Лопесу

Хейни стал абсолютным чемпионом мира в июне 2022 года, одолев австралийца Джорджа Камбососа. В октябре американец повторно победил Камбососа и защитил чемпионские титулы WBC, WBA Super, IBF и WBO в легком весе.

Камбососа и защитил чемпионские титулы WBC, WBA Super, IBF и WBO в легком весе. В послужном списке 24-летнего Хейни 29 побед (15 – нокаутом) в 29 поединках на профиринге.

Напомним, недавно Ломаченко внесли в реестр предателей Украины, который ведет общественная организация "Рух ЧЕСНО". Боксер попал в громкий скандал, связанный с его поддержкой представителей УПЦ Московского патриархата и распространением антиукраинских нарративов российской пропаганды.

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