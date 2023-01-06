"Наша обязанность – чистить всю российскую агентуру": Данилов отреагировал на скандальные посты Ломаченко

Секретарь СНБО отметил, что Украина борется не с церковью, а с теми, кто поддерживает страну-агрессора.

Секретарь Совета национальной безопасности (СНБО) Украины Алексей Данилов прокомментировал скандальные публикации в Instagram бывшего чемпиона мира в трех весовых категориях Василия Ломаченко, содержащие видео проповеди митрополита УПЦ Московского патриархата Лонгина, где тот обвиняет нашу страну в "развязании войны против бога и церкви".

По словам Данилова, такое поведение боксера является недопустимым во время войны с российскими оккупантами. Он отметил, что сейчас наше государство ведет борьбу не с церковью, а с гражданами, которые поддерживают страну-агрессора.

"Если бы меньше упоминали такие фамилии, все бы вообще было спокойно и тихо. Возможно, этот человек (Ломаченко – прим.) ходит в церковь. Я хочу сказать, что мы с церковью не боремся. Мы боремся с теми гражданами, которые поддерживают РФ, которые имеют сейчас 111-ю статью – за государственную измену.

Ходите, пожалуйста, куда угодно, молитесь какому угодно богу. Нам все равно, человек в рясе, в костюме Brioni или в спортивном костюме, но если он будет поддерживать Россию, будет открыто выступать с этим, у такого человека будут хлопоты с нашей страной. Это недопустимо во время войны и всем нужно понять, что это наша обязанность – чистить, чистить и чистить всю российскую агентуру с наших территорий.

Еще раз подчеркиваю: ни с одной церковью мы не воюем. У нас нет такой задачи – с кем-то воевать. Я имею в виду институты, организации и так далее. Но если те или иные люди причастны к поддержке страны-агрессора, имеют с ней контакты, то пусть скажут об этом вслух, соберут свои вещи и отправятся на Россию – что им тогда здесь делать?" – заявил Данилов в эфире 24 Канала.

Несмотря на шквал возмущения своих подписчиков после первого видео со священником Московского патриархата, Ломаченко на следующий день опубликовал еще одно. В адрес боксера жестко высказался бывшая первая ракетка Украины Сергей Стаховский, а также украинский скелетонист Владислав Гераскевич.

Напомним, Ломаченко внесли в реестр предателей Украины, который ведет общественная организация "Рух ЧЕСНО".

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