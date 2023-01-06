"Наш обов'язок – чистити всю російську агентуру": Данілов відреагував на скандальні дописи Ломаченка

Секретар РНБО наголосив, що Україна бореться не з церквою, а з тими, хто підтримує країну-агресорку.

Секретар Ради національної безпеки (РНБО) України Олексій Данілов прокоментував скандальні публікації в Instagram колишнього чемпіона світу в трьох вагових категоріях Василя Ломаченка, які містять відео проповіді митрополита УПЦ Московського патріархату Лонгіна, де той звинувачує нашу країну в "розв'язанні війни проти бога та церкви".

За словами Данілова, така поведінка боксера є неприпустимою під час війни з російськими окупантами. Він зазначив, що наразі наша держава веде боротьбу не з церквою, а з тими громадянами, які підтримують країну-агресорку.

"Якби менше згадували такі прізвища, все б взагалі було спокійно і тихо. Можливо, ця людина (Ломаченко – прим.) ходить до церкви. Я хочу сказати, що ми з церквою не боремося. Ми боремося з тими громадянами, які підтримують РФ, які мають наразі 111-ту статтю – за державну зраду.

Ходіть, будь ласка, куди завгодно, моліться якому завгодно богу. Нам байдуже, людина в рясі, в костюмі Brioni або в спортивному костюмі, але якщо вона буде підтримувати Росію, буде відкрито виступати з цим, у такої людини будуть клопоти з нашою країною. Це неприпустимо під час війни, і всім потрібно зрозуміти, що це наш обов'язок – чистити, чистити і чистити всю російську агентуру з наших територій.

Ще раз наголошую: з жодною церквою ми не воюємо. У нас немає такого завдання – з кимось воювати. Я маю на увазі інституції, організації і так далі. Але якщо ті чи інші люди причетні до підтримки країни-агресорки, мають з нею контакти, то нехай скажуть про це вголос, зберуть свої речі і вирушать на Росію – що їм тоді тут робити?" – заявив Данілов в ефірі 24 Каналу.

Незважаючи на шквал обурення свої підписників після першого відео зі священником Московського патріархату, Ломаченко наступного дня опублікував ще одне. На адресу боксера жорстко висловився колишня перша ракетка України Сергій Стаховський, а також український скелетоніст Владислав Гераскевич.

Нагадаємо, Ломаченка внесли до реєстру зрадників України, який веде громадська організація "Рух ЧЕСНО".

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