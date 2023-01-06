Херсонщина під ворожими обстрілами: за добу загинули шестеро людей

За минулу добу, 5 січня, російська армія з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків 58 разів обстріляла Херсонщину. Загинули шестеро людей, четверо — поранені.

Про це повідомив в Telegram очільник ОВА Янушевич.

"Херсон військові РФ обстріляли 14 разів. Пошкоджені пожежна частина, приватні та багатоквартирні будинки", - написав він.

Також у місті обстрілами пошкоджена пожежна частина, зруйнована СТО на Миколаївському шосе, у прибережній зоні знищені три моторні човни та пасажирський пароплав.

За інформацією керівника Бериславської РВА Літвінова, російські війська протягом доби обстрілювали населені пункти Бериславського району. Зокрема Берислав, села Гаврилівка, Золота Балка та Червоний Маяк.

Під час обстрілу Берислава Херсонської області 5 січня російський снаряд влучив у житловий будинок, унаслідок чого там загинула родина, зокрема 12-річна дитини.

А один із російських снарядів під час обстрілу поцілив у житловий будинок у центрі обласного центру. Унаслідок цього загинув 18-річний хлопець.

Окупанти зранку 5 січня обстріляли з артилерії Чорнобаївку та Комишани в Херсонській області. Через атаку росіян постраждало чотири людини. Потерпілі мають уламкові поранення середньої тяжкості.

Острів Великий Потьомкінський, ситуація в Херсоні та потужний удар по росіянах: гарячі новини на 4 січня

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