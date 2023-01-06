Херсонщина под вражескими обстрелами: за сутки погибли шесть человек

Российские захватчики не прекращают обстрелы.
За минувшие сутки, 5 января, российская армия из артиллерии, РСЗО, минометов и танков 58 раз обстреляла Херсонщину. Погибли шесть человек, четверо ранены.
Об этом сообщил в Telegram глава ОВА Янушевич.
"Херсон военные РФ обстреляли 14 раз. Повреждены пожарная часть, частные и многоквартирные дома", – написал он.
Также в городе обстрелами повреждена пожарная часть, разрушенная СТО на Николаевском шоссе, в прибрежной зоне уничтожены три моторных лодки и пассажирский пароход.
По информации руководителя Бериславской РВА Литвинова, российские войска в течение суток обстреливали населенные пункты Бериславского района. В частности, Берислав, села Гавриловка, Золотая Балка и Красный Маяк.
Во время обстрела Берислава Херсонской области 5 января российский снаряд попал в жилой дом, в результате чего там погибла семья, в том числе 12-летний ребенок.
А один из российских снарядов при обстреле попал в жилой дом в центре областного центра. В результате погиб 18-летний парень.
Оккупанты утром 5 января обстреляли из артиллерии Чернобаевку и Камышаны в Херсонской области. Из-за атаки россиян пострадали четыре человека. Потерпевшие получили ранения средней тяжести.
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