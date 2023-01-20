Великобритания может предоставить Украине ракеты-аналоги американских ATACMS: что известно

Великобритания может предоставить Украине ракеты дальнего радиуса действия, если США откажутся передать Киеву свои ракеты ATACMS.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники в британском правительстве.

Отмечается, что США отказываются передать дальнобойные ракеты, опасаясь, что ВСУ используют их для нанесения ударов по объектам на территории РФ.

"Но в соответствии с более прогрессивным отношением Лондона к военной поддержке Украины, некоторые британские официальные лица выразили готовность поставить системы дальнего радиуса действия", – пишет издание.

Следовательно, украинские официальные лица якобы попросили британцев взять на себя соответствующую инициативу при обсуждении военной помощи Украине в Рамштайне 20 января.

"Они (украинцы – ред.) также хотят, чтобы британские официальные лица более агрессивно информировали министров иностранных дел и министров обороны союза о том, что, по мнению украинцев, оперативные реалии войны и что им нужно для победы в ней", – пишет CNN.

Напомним, глава украинского МИД Дмитрий Кулеба убежден, что в 2023 году Украина получит баллистические ракеты ATACMS, дальностью до 300 км, а также современные дроны.

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