Великобритания может предоставить Украине ракеты-аналоги американских ATACMS: что известно

Великобритания может передать Украине ракеты большого радиуса действия, являющиеся аналогами американских ATACMS.
Великобритания может предоставить Украине ракеты дальнего радиуса действия, если США откажутся передать Киеву свои ракеты ATACMS.
Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники в британском правительстве.
Отмечается, что США отказываются передать дальнобойные ракеты, опасаясь, что ВСУ используют их для нанесения ударов по объектам на территории РФ.
"Но в соответствии с более прогрессивным отношением Лондона к военной поддержке Украины, некоторые британские официальные лица выразили готовность поставить системы дальнего радиуса действия", – пишет издание.
Следовательно, украинские официальные лица якобы попросили британцев взять на себя соответствующую инициативу при обсуждении военной помощи Украине в Рамштайне 20 января.
"Они (украинцы – ред.) также хотят, чтобы британские официальные лица более агрессивно информировали министров иностранных дел и министров обороны союза о том, что, по мнению украинцев, оперативные реалии войны и что им нужно для победы в ней", – пишет CNN.
Напомним, глава украинского МИД Дмитрий Кулеба убежден, что в 2023 году Украина получит баллистические ракеты ATACMS, дальностью до 300 км, а также современные дроны.
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