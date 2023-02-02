Универсальный самолет: военный эксперт перечислил боевые качества F-16

Военный эксперт Олег Жданов рассказал о боевых качествах самолетов F-15 и F-16, отметив, что F-16 универсален и может выполнять несколько задач в небе.

Об этом шла речь во время эфира Олега Жданова.

На вопрос, какой самолет лучше для украинских военных, эксперт отметил, что сравнивать истребители не стоит.

"Не совсем корректно сравнивать их. F-15 – это классический истребитель. Он создавался исключительно для воздушного боя. Это машина очень маневренная, высокоскоростная, предназначена исключительно для воздушного боя", – отметил Жданов.

По его словам, F-15 на сегодняшний день является лучшим из истребителей.

"F-15 превосходят советские самолеты МиГ по боевым качествам. МиГи боялись встречи именно с F-15. F-15 – это чистый истребитель, имеющий большой радиус действия. Для других задач он не предназначен", – добавил Жданов.

А вот F-16, по его словам, представляет собой универсальную платформу.

"Этот самолет легкий, быстрый. Он необходим для выполнения нескольких видов задач. Он может выполнять роль истребителя-перехватчика, бомбардировщика и штурмовика. По основным параметрам он уступает даже МиГу-29, но по боевым качествам он превосходит его", – сказал эксперт.

Накануне премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что передача Украине истребителей F-16 должна принимать НАТО.

Польша готова передать ВСУ 60 танков PT-91 (модернизированная версия Т-72), а также 14 Leopard 2.

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