У Росії не вистачить сил для захоплення Донбасу до березня – ISW

Росія не має сил, щоб захопити понад 11 300 квадратних кілометрів неокупованої Донецької області.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Великий російський наступ до квітня 2023 року, ймовірно, передчасно завершиться під час квітневого сезону весняних дощів, перш ніж буде досягнуто суттєвого оперативного впливу, вважають аналітики.

"Кульмінація російських сил може потім створити сприятливі умови для українських сил, щоб використовувати їх у контрнаступі наприкінці весни або влітку 2023 року після включення західних танкових постачань", – йдеться у звіті.

В ISW також не вбачають ознак того, що зусилля щодо прихованої мобілізації в останні місяці призвели до залучення додаткових 200 тисяч людей, хоча це можливо.

"Мобілізація 300 тисяч російських громадян викликала далекосяжні внутрішні соціальні розгалуження та проблеми із забезпеченням, а подальша прихована мобілізація ще 200 тисяч особового складу, ймовірно, викличе помітні проблеми", – зазначають експерти.

Раніше у ГУР повідомили, що Володимир Путін віддав наказ окупаційній армії до березня захопити території Донецької та Луганської областей.

Згідно з оцінками американських і європейських офіційних осіб, російський наступ на сході України неминучий, навіть "за умови відмови Києва від додаткових поставок зброї для власного наступу на півдні навесні". Тож, американські високопосадовці радять українським силам тягнути час та відійти від Бахмута, щоб дочекатися зброї та зібрати ресурси для весняного наступу.

Новий великий наступ на Україну

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