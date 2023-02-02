Прогноз погоди на 3 лютого: в Україні буде мокрий сніг та дощ, температура - до +7°

У п'ятницю, 3 лютого, в Україні прогнозують мокрий сніг і дощ. На дорогах місцями ожеледиця. Вночі буде мороз, а вдень - плюсові температури.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

У рагіонах хмарно. Вдень буде невеликий мокрий сніг, а на півдні - невеликий дощ, а також вночі та вранці подекуди туман. На Закарпатті помірні опади. У західних областях вночі місцями пориви вітру будуть сягати 15-20 м/с.

Вночі температура повітря буде 0-5° морозу. Вдень стовпчики термометрів покажуть від 1° морозу до 4° тепла. На півдні країни температура піднметься до +2-7°.

Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди на Київщині

У регіоні буде хмарно. Невеликий мокрий сніг. На дорогах місцями ожеледиця. Швидкість північно-західного вітру 5-10 м/с.

У п'ятницю в області температура буде 0-5° морозу, а вдень - від 1° морозу до 4° тепла. У Києві вночі буде -1-3°, а вдень до +2°.

Погода в Карпатах

У Карпатах протягом наступної доби буде мороз - від 3° до 8°.

Також синоптики попереджають про сходження лавин в горах Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей. Йдеться про третій рівень небезпеки у зв’язку з снігопадами та хуртовинами.

Нагадаємо,народний синоптик Станіслав Щедрін повідомляв: від 3 лютого існує велика імовірність того, що до України прийде потужний циклон з півдня. Він зумовить по всій країні сильні та дуже сильні снігопади, хуртовини.

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