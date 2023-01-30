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Сильні снігопади та хуртовини: синоптик попередив про потужний циклон в Україні

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
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Сильні снігопади та хуртовини: синоптик попередив про потужний циклон в Україні

Фото: Pexels

До України йдуть морози та снігопади.

З 3 лютого існує велика імовірність, що до України прийде потужний циклон з півдня. Він зумовить по всій країні сильні та дуже сильні снігопади, хуртовини.

Про це ТСН.ua повідомив народний синоптик Станіслав Щедрін.

Так, за словами Щедріна, на півдні країни можливі сильні дощі з переходом в сильний сніг.

"З 3 числа існує велика імовірність, що до нас надійде потужний циклон з півдня, який зумовить по всій країні сильні та дуже сильні снігопади, хуртовини, на півдні сильні дощі з переходом в сильний сніг", - зазначив Щедрін.

Нагадаємо, раніше синоптик прогнозував, що наприкінці січня та на початку лютого погода в Україні буде морозною, а от друга половина місяця очікується теплою. Остання декада лютого буде схожа на початок березня. Переважатиме відносно тепла погода.

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