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ЗСУ розвивають атаки на деяких ділянках фронту: мапа боїв на 30 січня

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
Перегляди
1823
Час на прочитання
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ЗСУ розвивають атаки на деяких ділянках фронту: мапа боїв на 30 січня

Фото: Associated Press

Російські війська продовжують наступальні дії на Донбасі.

На сході України ЗСУ продовжують тримати оборону на всій лінії фронту, де тривають активні бойові дії. Українські військові також розвивають атаки на деяких ділянках фронту.  

Міністерство оборони Великої Британії опублікувало мапу бойових дій станом на понеділок, 30 січня.

Найзапекліші бої тривають у Донецькій області. Окупанти штурмують позиції українських бійців у районі Авдіївки, поблизу Бахмута, Спірного та Вугледара.

У районі Соледара зафіксоване невелике просування росіян.

Водночас підрозділи ЗСУ продовжують атаки на Лиманському напрямку, аби прорвати оборону ворога на лінії Кремінна-Сватове у Луганській області.

Нагадаємо, за даними Генштабу, станом на 30 січня, українські військові ліквідували близько 126 650 солдатів армії Росії.

За даними секретаря РНБО Олексія Данілова, втрати російської армії на Донбасі в 7 разів перевищують втрати Збройних сил України.

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Дата публікації
Перегляди
1823
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