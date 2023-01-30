ЗСУ розвивають атаки на деяких ділянках фронту: мапа боїв на 30 січня

На сході України ЗСУ продовжують тримати оборону на всій лінії фронту, де тривають активні бойові дії. Українські військові також розвивають атаки на деяких ділянках фронту.

Міністерство оборони Великої Британії опублікувало мапу бойових дій станом на понеділок, 30 січня.

Найзапекліші бої тривають у Донецькій області. Окупанти штурмують позиції українських бійців у районі Авдіївки, поблизу Бахмута, Спірного та Вугледара.

У районі Соледара зафіксоване невелике просування росіян.

Водночас підрозділи ЗСУ продовжують атаки на Лиманському напрямку, аби прорвати оборону ворога на лінії Кремінна-Сватове у Луганській області.

The illegal and unprovoked invasion of Ukraine is continuing.



The map below is the latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 30 January 2023.



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#StandWithUkraine pic.twitter.com/mqqTXi48iT — Ministry of Defence (@DefenceHQ) January 30, 2023

Нагадаємо, за даними Генштабу, станом на 30 січня, українські військові ліквідували близько 126 650 солдатів армії Росії.

За даними секретаря РНБО Олексія Данілова, втрати російської армії на Донбасі в 7 разів перевищують втрати Збройних сил України.

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