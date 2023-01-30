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ВСУ развивают атаки на некоторых участках фронта: карта боев на 30 января

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
1823
Время на прочтение
1 мин
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ВСУ развивают атаки на некоторых участках фронта: карта боев на 30 января

Фото: Associated Press

Российские войска продолжают наступательные действия на Донбассе.

На востоке Украины ВСУ продолжают держать оборону по всей линии фронта, где идут активные боевые действия. Украинские военные также развивают атаки на некоторых участках фронта.

Министерство обороны Великобритании опубликовало карту боевых действий по состоянию на понедельник, 30 января.

Самые ожесточенные бои продолжаются в Донецкой области. Оккупанты штурмуют позиции украинских бойцов в районе Авдеевки, близи Бахмута, Спорного и Угледара.

В районе Соледара зафиксировано небольшое продвижение россиян.

В то же время, подразделения ВСУ продолжают атаки на Лиманском направлении, чтобы прорвать оборону врага на линии Кременная-Сватово в Луганской области.

Напомним, по данным Генштаба, на 30 января, украинские военные ликвидировали около 126 650 солдат армии России.

По данным секретаря СНБО Алексея Данилова, потери российской армии в Донбассе в 7 раз превышают потери Вооруженных сил Украины.

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Дата публикации
Просмотры
1823
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