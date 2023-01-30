ВСУ развивают атаки на некоторых участках фронта: карта боев на 30 января

На востоке Украины ВСУ продолжают держать оборону по всей линии фронта, где идут активные боевые действия. Украинские военные также развивают атаки на некоторых участках фронта.

Министерство обороны Великобритании опубликовало карту боевых действий по состоянию на понедельник, 30 января.

Самые ожесточенные бои продолжаются в Донецкой области. Оккупанты штурмуют позиции украинских бойцов в районе Авдеевки, близи Бахмута, Спорного и Угледара.

В районе Соледара зафиксировано небольшое продвижение россиян.

В то же время, подразделения ВСУ продолжают атаки на Лиманском направлении, чтобы прорвать оборону врага на линии Кременная-Сватово в Луганской области.

Иллюзийный и безнадежный упадок Украины является признанием.



Мапа ниже является последней защитой Intelligence update on situation in Ukraine – 30 January 2023.



Расположились от UK government's response: https://t.co/Ftp3Kbjnfu



#StandWithUkraine pic.twitter.com/mqqTXi48iT — Ministry of Defence (@DefenceHQ) January 30, 2023

Напомним, по данным Генштаба, на 30 января, украинские военные ликвидировали около 126 650 солдат армии России.

По данным секретаря СНБО Алексея Данилова, потери российской армии в Донбассе в 7 раз превышают потери Вооруженных сил Украины.

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