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Сильные снегопады и метели: синоптик предупредил о мощном циклоне в Украине

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
Дата публикации
Просмотры
3943
Время на прочтение
1 мин
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Сильные снегопады и метели: синоптик предупредил о мощном циклоне в Украине

Фото: Pexels

В Украину идут морозы и снегопады.

С 3 февраля существует большая вероятность, что в Украину придет мощный циклон с юга. Он обусловит по всей стране сильные и очень сильные снегопады, метели.

Об этом ТСН.ua сообщил народный синоптик Станислав Щедрин.

По словам Щедрина, на юге страны возможны сильные дожди с переходом в сильный снег.

"С 3 числа существует большая вероятность, что к нам придет мощный циклон с юга, который обусловит по всей стране сильные и очень сильные снегопады, метели, на юге сильные дожди с переходом в сильный снег", — отметил Щедрин.

Напомним, ранее синоптик прогнозировал, что в конце января и начале февраля погода в Украине будет морозной, а вот вторая половина месяца ожидается теплой. Последняя декада февраля будет похожа на начало марта. Будет преобладать относительно теплая погода.

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