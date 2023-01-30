Сильные снегопады и метели: синоптик предупредил о мощном циклоне в Украине

С 3 февраля существует большая вероятность, что в Украину придет мощный циклон с юга. Он обусловит по всей стране сильные и очень сильные снегопады, метели.

Об этом ТСН.ua сообщил народный синоптик Станислав Щедрин.

По словам Щедрина, на юге страны возможны сильные дожди с переходом в сильный снег.

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"С 3 числа существует большая вероятность, что к нам придет мощный циклон с юга, который обусловит по всей стране сильные и очень сильные снегопады, метели, на юге сильные дожди с переходом в сильный снег", — отметил Щедрин.

Напомним, ранее синоптик прогнозировал, что в конце января и начале февраля погода в Украине будет морозной, а вот вторая половина месяца ожидается теплой. Последняя декада февраля будет похожа на начало марта. Будет преобладать относительно теплая погода.

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