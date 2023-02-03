Ангел-охоронець 3 лютого – що він нам принесе і про що його потрібно попросити

У кожної людини є свій ангел-охоронець – за православною традицією він збігається або з ім'ям людини, або з днем, коли вона з'явилася на світ. Тобто свого небесного покровителя необхідно шукати у святцях, його ще називають місяцесловом. У ньому зібрано вказівки на дні пам'яті всіх святих, які згадуються під час церковної служби. Такі ангели-охоронці супроводжують людину протягом усього життя, від народження до смерті, і допомагають їй – як на її прохання, так і без неї – у складних життєвих ситуаціях.

Але в кожного дня місячного календаря є свій ангел-охоронець, від православних святих його відрізняє те, що в той день, коли він панує на небі, до нього можуть звертатись усі – без винятку – люди, які живуть на Землі. До того ж, у кожного такого ангела-охоронця є своя «спеціалізація», тому успіху в коханні потрібно просити в одного, а матеріального добробуту – зовсім в іншого.

Який небесний вартовий відповідає за сьогоднішній день? Що він може подарувати тому, хто звернутися до нього по допомогу? Про це добре знали давні астрологи – вони передали нам свої знання.

Ангел-охоронець нинішньої місячної доби: ангелом-охоронцем нинішньої місячної доби є Гусфар – давні астрологи вважали, що він є Князем повні (він відповідає за ніч, коли Місяць стає максимально повним) і зберігачем місячного світла – за нього він стає ясним і прозорим, завдяки чому навіть неозброєним оком можна розглянути найдрібніші зірки.

Що дарує людям: з одного боку, Гусфар відповідає за активний спосіб життя: чим енергійніше діє цього дня людина, тим більше вона встигне зробити. Від бажань і роздумів, на його думку, необхідно перейти до їхньої реалізації, зробивши хоча б один – перший і невеликий – крок на шляху до своєї мети.

З іншого, цей ангел-охоронець допомагає людям чітко мислити, аналізувати відомі їм факти та складати план дій, а допомагає їм у цьому інтуїція, яка є особливо сильною саме цього дня. Сьогодні також можна медитувати і розмірковувати над життєвою ситуацією, що склалася.

Про що його просити: оскільки Гусфар є ще й покровителем жінок, прекрасній статі він дарує магічні можливості, серед яких ясновидіння та вміння правильно тлумачити сни.

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