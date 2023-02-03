Ангел-хранитель 3 февраля: что он нам принесет и о чем его нужно просить

У каждого человека есть свой ангел-хранитель – по православной традиции он совпадает либо с именем человека, либо с днем, когда он появился на свет – то есть, своего небесного покровителя необходимо искать в святцах, его еще называют месяцесловом. В нем собраны указания на дни памяти всех святых, упоминаемых во время церковной службы. Такие ангелы-хранители сопровождают человека в течение всей жизни, от рождения до смерти, и помогают ему – как по его просьбе, так и без нее – в сложных жизненных ситуациях.

Но у каждого дня лунного календаря есть свой ангел-хранитель, от православных святых его отличает то, что в тот день, когда он властвует на небе, к нему могут обращаться все – без исключения – люди, живущие на Земле. К тому же у каждого такого ангела-хранителя есть своя "специализация", поэтому успеха в любви нужно просить у одного, а материального благополучия – совсем у другого.

Какой небесный страж отвечает за сегодняшний день? Что он может подарить тому, кто обратится к нему за помощью? Об этом хорошо знали древние астрологи – они передали свои знания нам.

Ангел-хранитель нынешних лунных суток - Гусфар, древние астрологи считали, что он является Князем полнолуния (он отвечает за ночь, когда Луна становится максимально полной) и хранителем лунного света – при нем он становится ясным и прозрачным, благодаря чему даже невооруженным глазом можно рассмотреть самые мелкие звезды.

Что дарит людям: с одной стороны, Гусфар отвечает за активный образ жизни: чем энергичнее действует в этот день человек, тем больше он успеет сделать. От желаний и размышлений, по его мнению, необходимо перейти к их реализации, сделав хотя один – первый и небольшой – шаг на пути к своей цели.

С другой, этот ангел-хранитель помогает людям ясно мыслить, анализировать известные им факты и намечать план действий, а помогает им в этом интуиция, которая является особенно сильной именно в этот день. Сегодня также можно медитировать и размышлять над сложившейся жизненной ситуацией.

О чем его просить: поскольку Гусфар является еще и покровителем женщин, прекрасному полу он дарит магические возможности, среди которых ясновидение и умение правильно толковать сны.

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