У России не хватит сил для захвата Донбасса до марта – ISW

У России нет сил, чтобы захватить более 11 300 квадратных километров неоккупированной Донецкой области.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Большое российское наступление к апрелю 2023 года, вероятно, преждевременно завершится во время апрельского сезона весенних дождей, прежде чем будет достигнуто существенное оперативное влияние, считают аналитики.

"Кульминация российских сил может затем создать благоприятные условия для украинских сил, чтобы использовать их в контрнаступлении в конце весны или летом 2023 года после включения западных танковых поставок", — говорится в отчете.

В ISW также не видят признаков того, что усилия по скрытой мобилизации в последние месяцы привели к привлечению дополнительных 200 тысяч человек, хотя это возможно.

"Мобилизация 300 тысяч российских граждан вызвала далеко идущие внутренние социальные разветвления и проблемы с обеспечением, а дальнейшая скрытая мобилизация еще 200 тысяч личного состава, вероятно, вызовет заметные проблемы", – отмечают эксперты.

Ранее в ГУР сообщили, что Владимир Путин отдал приказ оккупационной армии до марта захватить территории Донецкой и Луганской областей.

Согласно оценкам американских и европейских официальных лиц, российское наступление на востоке Украины неизбежно, даже "при условии отказа Киева от дополнительных поставок оружия для собственного наступления на юге весной". Так, американские чиновники советуют украинским силам тянуть время и отойти от Бахмута, чтобы дождаться оружия и собрать ресурсы для весеннего наступления.

Новое большое наступление на Украину

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