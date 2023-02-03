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У Брянській області заявляють про "вибухи": нібито спрацювала ППО

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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У Брянській області заявляють про "вибухи": нібито спрацювала ППО

Фото: Associated Press

Мешканці області повідомили про звуки вибухів.

У Брянській області Російської Федерації вранці 3 лютого повідомляють про "бавовну". Місцева влада заявляє про нібито "обстріли" у Стародубському окрузі.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали та губернатор Брянської області Олександр Богомаз.

Місцеві жителі у соцмережах скаржилися на вибухи, які було чути о 05:00. Влада регіону пояснює, мовляв, вони пов'язані з роботою російських сил ППО. Їм нібито вдалося "збити чотири ракети". За словами Богомаза, постраждалих і руйнувань немає. 

Слід зауважити, що традиційно представники російської влади звинувачують в атаках українських військових.

нагадаємо, 29 січня влада російської Курській області заявила про "бавовну". Зазначається, що нібито стався обстріл селища Червоножовтневе Глушківського району. 

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Дата публікації
Перегляди
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