Как следует действовать в случае землетрясения: советы эксперта

Во время землетрясения эксперт советует отойти от окон, которые могут ранить или даже убить человека.

К землетрясению нужно заранее готовиться. К примеру, не класть сверху на шкаф большие вещи, чтобы они не падали. Знать номера телефонов, чтобы быстро вызвать экстренные службы, которые могут помочь после разрушения дома.

Об этом ТСН.ua рассказал Александр Кендзера, директор Института геофизики Национальной академии наук Украины.

"Люди должны знать, является ли их дом сейсмостойким, или нет. Эту информацию могут предоставить специалисты сейсмологи и эксплуатационники, имеющие опыт относительно того, какие дома лучше выдерживают землетрясения. Когда речь идет уже о самом землетрясении, то есть несколько правил поведения. Рекомендуют под время землетрясения покинуть дом, но с другой стороны, если вы покидаете дом, который имеет огромные остекленные поверхности, то в таком случае есть опасность, что при разрушении таких поверхностей огромные куски стекла будут падать на огромной скорости и могут ранить или даже убить человека/ Поэтому людям нужно принимать оптимальное решение — оставаться в доме или эвакуироваться. Если вы остаетесь, то нужно отойти от окон, стать у несущих стен, если же дом не высотный, то лучше выбежать на улицу", — объясняет эксперт.

Людям, живущим в сейсмически активных районах, раздают листовки, где описано, как действовать во время землетрясения. Там рекомендуют:

прятаться под столами, а не выбегать на улицу;

не паниковать;

стараться не пользоваться лифтами, их часто заклинивают во время землетрясения.

Напомним, эксперт также рассказал, какие землетрясения угрожают Киеву.

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