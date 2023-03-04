Китай може шукати обхідні шляхи для допомоги Росії – військовий експерт

Китай може шукати обхідні шляхи за допомогою Білорусі та Ірану.

У Пекіні остерігаються, що пряма військова допомога Росії розглядатиметься як привід для введення серйозних економічних санкцій з боку США та інших західних країн.

Про це 24 Каналу сказав військовий експерт Юрій Федоров.

На думку експерта, Китай може шукати певні обхідні шляхи, щоб надати допомогу російському агресору. Йдеться, зокрема, про Білорусь, Іран та інші країни.

"Я не впевнений, що китайці хочуть перемоги Росії, але поразки точно не хочуть. Це факт, нічого з цим не зробиш. Позиція Китаю далеко не найсприятливіша у цій війні. Не хочу засмучувати, але потрібно дивитися на речі так, як вони є", – підсумував Федоров.

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Напередодні російський публіцист і соціолог Андрій Піонтковський в ефірі телеканалу "Freeдом" заявив, що Китай навряд чи не піде на руйнування своєї економіки заради військової підтримки Путіна у війні проти України.

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