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Энергетический шантаж со стороны России провалился — Еврокомиссия

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
Дата публикации
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Энергетический шантаж со стороны России провалился — Еврокомиссия

Фото: Associated Press

В прошлом году Россия полностью остановила оставление газа в Европу из-за газопровода "Северный поток".

В Еврокомиссии считают, что Россия провалила так называемый энергетический шантаж.

Об этом сообщает Еврокомиссия в Твиттере.

"Энергетический шантаж со стороны России провалился. Благодаря усилиям граждан и бизнеса ЕС мы сократили потребление газа на 19%. А наши газохранилища пока заполнены на 62%", – заявили в ЕК.

Отмечается, что европейскому единству и разумной энергетической политике Евросоюз укрепляет свою энергетическую независимость. В прошлом году Россия полностью остановила оставление газа в Европу из-за газопровода "Северный поток", что вызвало очередной всплеск цен на энергетическом рынке ЕС.

Напомним, после ЕС, которые ведут переговоры о следующем пакете санкций в Брюсселе, 15 февраля рассмотрели список товаров, которые больше не будут экспортироваться в Россию. Весь список запретов поместился на 146 страницах. В него, в частности, входят унитазы.

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Дата публикации
Просмотры
163
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