Скільки чиновників воюють на фронті: в уряді відповіли

В Кабміні назвали кількість державних службовців, які станом на кінець першого року повномасштабної війни захищають Україну.

Станом на зараз понад 3,5 тис. державних службовців в лавах ЗСУ, Нацгвардії, СБУ та в інших військових формуваннях захищають Україну зі зброєю в руках. 108 чиновників загинули, 80 отримали поранення.

Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов в ефірі телемарафону.

"Загалом на кінець року таких людей (держслужбовців, які воюють на фронті - ред.) було 3 637 осіб. На жаль, станом на кінець року 108 державних службовців загинули, 80 було поранено", – повідомив Немчінов.

За його словами, ще понад 200 державних службовців вважаються зниклими безвісти.

Нагадаємо, раніше юрист розповів, чи можуть призвати до армії мерів та депутатів.

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