Лідери Франції та Німеччини вже тривалий час не контактували з кремлівським диктатором Володимиром Путіним.

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков поскаржився, що президенти Франції та Німеччини уже тривалий час не ініціювали контакти з Володимиром Путіним.

Про це він сказав у інтерв'ю пропагандистському виданню "Известия".

За словами Пєскова, незважаючи на заяви про готовність "підтримувати контакт", лідери Франції та Німеччини цього не роблять.

"Ми чули багато заяв Шольца та Макрона, які говорили, що продовжать спілкуватися з Путіним, щоб шукати якісь шляхи та виходи із ситуації. Проте останнім часом жодних ініціатив не було. Ми чули п'ять чи шість заяв Макрона про готовність дзвонити Путіну та розмовляти, але це мають знати всі – не було жодних запитів, орієнтувань чи опрацювання можливих термінів такої розмови", - побідкався він.

Пєсков також сказав,що Путін нібито залишається відкритим для будь-яких контактів, "які можуть допомогти Росії досягти власних цілей тими чи іншими шляхами".

Нагадаємо, за даними видання The Wall Street Journal, президент Франції Еммануель Макрон та канцлер Німеччини Олаф Шольц на тристоронній зустрічі в Парижі в лютому 2023 року закликали президента України Володимира Зеленського до мирних переговорів із Росією.

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