До Києва прибула очільниця Європарламенту Роберта Мацола: подробиці

Вона запевнила, що Європа підтримуватиме Україну протягом усього шляху до ЄС.
Пізно ввечері п'ятниці, 3 березня, прибула до Києва президентка Європейського парламенту Роберта Мацола. Вона зустрілася зі спікером Верховної Ради України Русланом Стефанчуком.
Про це повідомили у Twitter обидві сторони зустрічі.
Обговорили шлях України в ЄС, кроки для прискорення євроінтеграції та формулу миру, запропоновану президентом Володимиром Зеленським. Спікер подякував європейську колегу за всі ухвалені від 24 лютого минулого року резолюції на підтримку України.
Радий зустрічі з Президенткою @Europarl_UA @EP_President. Подякував за всі ухвалені від 24.02.22 резолюції на підтримку .— Ruslan Stefanchuk (@r_stefanchuk) March 3, 2023
Обговорили шлях в, кроки для прискорення нашої євроінтеграції. Приділили увагу #формуламиру @ZelenskyyUa. До підтримки цієї ініціативи закликає світ pic.twitter.com/zBn64zkiqe
"Майбутнє України – членство в Європейському Союзі. Ми пройдемо з вами весь шлях. Приємно бачити знову мого друга Рслана Стефанчука", - написала пані Мацола.
Ukraine's future is as a member of the European Union.— Roberta Metsola (@EP_President) March 3, 2023
We will walk all the way with you.
Great seeing my friend @r_stefanchuk again.
Cooperation between @Europarl_EN & @ua_parliament will only grow stronger.
pic.twitter.com/4Wg10EqvMm
Очільниця Європарламенту опублікувала пост українською мовою, у якому з захопленням висловилася про народ і героїв України.
Добре повертатися до України.— Roberta Metsola (@EP_President) March 3, 2023
До цих хоробрих людей, які надихнули світ.
До героїв, які відмовляються здаватися.
До тих, хто пожертвував усім заради наших цінностей.
До європейців, чий дім у нашому Європейському Союзі.
Раніше ми повідомляли, що в Європарламенті назвали рік, у якому Україна може вступити до ЄС. Відповідні переговори з Євросоюзом мають початися вже в 2023 році.
Читайте також: