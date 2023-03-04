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До Києва прибула очільниця Європарламенту Роберта Мацола: подробиці

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Ігор БережанськийІгор Бережанський
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До Києва прибула очільниця Європарламенту Роберта Мацола: подробиці

До Києва прибула очільниця Європарламенту / Фото: twitter.com

Вона запевнила, що Європа підтримуватиме Україну протягом усього шляху до ЄС.

Пізно ввечері п'ятниці, 3 березня, прибула до Києва президентка Європейського парламенту Роберта Мацола. Вона зустрілася зі спікером Верховної Ради України Русланом Стефанчуком. 

Про це повідомили у Twitter обидві сторони зустрічі. 

Обговорили шлях України в ЄС, кроки для прискорення євроінтеграції та формулу миру, запропоновану президентом Володимиром Зеленським. Спікер подякував європейську колегу за всі ухвалені від 24 лютого минулого року резолюції на підтримку України. 

"Майбутнє України – членство в Європейському Союзі. Ми пройдемо з вами весь шлях. Приємно бачити знову мого друга Рслана Стефанчука", - написала пані Мацола. 

Очільниця Європарламенту опублікувала пост українською мовою, у якому з захопленням висловилася про народ і героїв України.

Раніше ми повідомляли, що в Європарламенті назвали рік, у якому Україна може вступити до ЄС. Відповідні переговори з Євросоюзом мають початися вже в 2023 році.

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Дата публікації
Перегляди
56
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