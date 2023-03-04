До Києва прибула очільниця Європарламенту Роберта Мацола: подробиці

Вона запевнила, що Європа підтримуватиме Україну протягом усього шляху до ЄС.

Пізно ввечері п'ятниці, 3 березня, прибула до Києва президентка Європейського парламенту Роберта Мацола. Вона зустрілася зі спікером Верховної Ради України Русланом Стефанчуком.

Про це повідомили у Twitter обидві сторони зустрічі.

Обговорили шлях України в ЄС, кроки для прискорення євроінтеграції та формулу миру, запропоновану президентом Володимиром Зеленським. Спікер подякував європейську колегу за всі ухвалені від 24 лютого минулого року резолюції на підтримку України.

Радий зустрічі з Президенткою @Europarl_UA @EP_President. Подякував за всі ухвалені від 24.02.22 резолюції на підтримку .

Обговорили шлях в, кроки для прискорення нашої євроінтеграції. Приділили увагу #формуламиру @ZelenskyyUa. До підтримки цієї ініціативи закликає світ pic.twitter.com/zBn64zkiqe — Ruslan Stefanchuk (@r_stefanchuk) March 3, 2023

"Майбутнє України – членство в Європейському Союзі. Ми пройдемо з вами весь шлях. Приємно бачити знову мого друга Рслана Стефанчука", - написала пані Мацола.

Ukraine's future is as a member of the European Union.



We will walk all the way with you.



Great seeing my friend @r_stefanchuk again.



Cooperation between @Europarl_EN & @ua_parliament will only grow stronger.



pic.twitter.com/4Wg10EqvMm — Roberta Metsola (@EP_President) March 3, 2023

Очільниця Європарламенту опублікувала пост українською мовою, у якому з захопленням висловилася про народ і героїв України.

Добре повертатися до України.



До цих хоробрих людей, які надихнули світ.

До героїв, які відмовляються здаватися.

До тих, хто пожертвував усім заради наших цінностей.

До європейців, чий дім у нашому Європейському Союзі.

— Roberta Metsola (@EP_President) March 3, 2023

Раніше ми повідомляли, що в Європарламенті назвали рік, у якому Україна може вступити до ЄС. Відповідні переговори з Євросоюзом мають початися вже в 2023 році.

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