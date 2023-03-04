В Киев прибыла глава Европарламента Роберта Мацола: подробности

Она заверила, что Европа будет поддерживать Украину на протяжении всего пути в ЕС.

Поздно вечером пятницы, 3 марта, прибыла в Киев президент Европейского парламента Роберта Мацола. Она встретилась со спикером Верховной Рады Украины Русланом Стефанчуком.

Об этом сообщили в Twitter обе стороны встречи.

Обсудили путь Украины в ЕС, шаги по ускорению евроинтеграции и формулу мира, предложенную президентом Владимиром Зеленским. Спикер поблагодарил европейскую коллегу за все принятые с 24 февраля прошлого года резолюции в поддержку Украины.

Рад встречи с Президентом @Europarl_UA @EP_President. Поблагодарил за все принятые от 24.02.22 резолюции в поддержку.

Обсудили путь в шаги для ускорения нашей евроинтеграции. Уделили внимание #формуламиру @ZelenskyyUa. К поддержке этой инициативы призывает мир pic.twitter.com/zBn64zkiqe — Ruslan Stefanchuk (@r_stefanchuk) 3 марта 2023

"Будущее Украины – членство в Европейском Союзе. Мы пройдем с вами весь путь. Приятно видеть снова моего друга Рслана Стефанчука", — написала Мацола.

Ukraine's future is as a member of the European Union.



We will walk all the way with you.



Большой понравившийся мне @r_stefanchuk again.



Cooperation between @Europarl_EN & @ua_parliament будет только расти строчка.



pic.twitter.com/4Wg10EqvMm — Roberta Metsola (@EP_President) 3 марта 2023

Глава Европарламента опубликовала пост на украинском языке, в котором с восторгом высказалась о народе и героях Украины.

Хорошо возвращаться в Украину.



К этим храбрым людям, вдохновившим мир.

К героям, которые отказываются сдаваться.

К тем, кто пожертвовал всем ради наших ценностей.

К европейцам, чей дом в нашем Европейском Союзе. — Roberta Metsola (@EP_President) 3 марта 2023

Ранее мы сообщали, что в Европарламенте назвали год, в котором Украина может вступить в ЕС. Соответствующие переговоры с Евросоюзом должны начаться уже в 2023 году.

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