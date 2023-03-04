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В Киев прибыла глава Европарламента Роберта Мацола: подробности

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
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В Киев прибыла глава Европарламента Роберта Мацола: подробности

В Киев прибыла глава Европарламента / Фото: twitter.com

Она заверила, что Европа будет поддерживать Украину на протяжении всего пути в ЕС.

Поздно вечером пятницы, 3 марта, прибыла в Киев президент Европейского парламента Роберта Мацола. Она встретилась со спикером Верховной Рады Украины Русланом Стефанчуком.

Об этом сообщили в Twitter обе стороны встречи.

Обсудили путь Украины в ЕС, шаги по ускорению евроинтеграции и формулу мира, предложенную президентом Владимиром Зеленским. Спикер поблагодарил европейскую коллегу за все принятые с 24 февраля прошлого года резолюции в поддержку Украины.

"Будущее Украины – членство в Европейском Союзе. Мы пройдем с вами весь путь. Приятно видеть снова моего друга Рслана Стефанчука", — написала Мацола.

Глава Европарламента опубликовала пост на украинском языке, в котором с восторгом высказалась о народе и героях Украины.

Ранее мы сообщали, что в Европарламенте назвали год, в котором Украина может вступить в ЕС. Соответствующие переговоры с Евросоюзом должны начаться уже в 2023 году.

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