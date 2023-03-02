Когда Украина может вступить в ЕС: в Европарламенте назвали год

В этом году должны начаться соответствующие переговоры с ЕС, которые могут завершиться до конца 2027 года.

Украина может стать полноправным членом Евросоюза в 2029 году, считает депутат Европарламента, экс-премьер Литвы Андрюс Кубилюс.

Такое мнение он высказал в интервью "Европейской правде".

Политик отметил, что для этого Украина должна проводить реформы.

"Для этого обе стороны должны работать: Украина должна делать реформы, а Евросоюз должен собрать политическую волю и вернуть амбиции построения новой европейской архитектуры, которая будет предусматривать членство Украины, Молдовы, а может, и Грузии", – отметил Кубилюс.

Евродепутат обратил внимание, что согласно резолюциям ЕП, в 2023 году должны стартовать переговоры с Украиной по поводу ее вступления в ЕС. Политик заверил – "мы хотим, чтобы они проходили так же, как с Центральной Европой".

"У Литвы на переговоры с ЕС ушло три года, у Польши – четыре года – это страна большая, соизмеримая с Украиной", – сравнил экс-премьер Литвы.

Он продолжил, что, учитывая это, в Европарламенте предполагают финал переговоров с Украиной до конца 2027 года. В это время Литва как раз будет председательствовать в ЕС. Кроме того, еще один-два года понадобится на ратификацию соглашения во всех 27 странах-членах Евросоюза.

"Если работать в хорошем темпе, то можно надеяться, что уже в 2029 году Украина сможет участвовать в выборах Европейского парламента как полноценный член ЕС", – оценил Кубилюс.

Напомним, в середине февраля президент Украины Владимир Зеленский выразил убеждение, что государство может вступить в ЕС уже через два года. Что касается членства в НАТО, то по оценкам глава государства, Украина обретет его после победы в войне.

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В то же время глава Офиса президента Андрей Ермак не исключил, что Украина может вступить в НАТО раньше, чем в Евросоюз.

Вскоре после заявления Зеленского премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что "мы живем в поворотный момент истории, мы должны поменять почти все в Европе, и поэтому мы должны создать новый процесс для Украины", имея в виду ускоренную процедуру вступления в ЕС.

По оценкам вице-президента Европарламента Катарины Барли, "Украина должна пройти еще долгий путь" к членству в ЕС. По словам политика, государство должно отвечать тем условиям, что и все другие страны-кандидаты на членство.

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