Зеленский встретился с Шольцем и поблагодарил за помощь

Зеленский поблагодарил Германию за мощную оборонную помощь.
Президент Украины Владимир Зеленский 20 мая провел встречу с Федеральным канцлером Германии Олафом Шольцом. Они обсудили первые результаты визита в Германию.
Об этом сообщается на официальных страницах Зеленского в Сети.
Он поблагодарил Шольца за мощную оборонную помощь, которую Украина получает от Германии.
"Важно реализовать пункты украинской формулы мира. Скоординировали позиции накануне заседания саммита "Группы семи", – сказал Зеленский.
Напомним, что Зеленский сегодня встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Он поблагодарил за важные решения по военной и гуманитарной поддержке Украины.
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