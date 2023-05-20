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Зеленский встретился с Шольцем и поблагодарил за помощь

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
467
Время на прочтение
1 мин
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Зеленский встретился с Шольцем и поблагодарил за помощь

Олаф Шольц и Владимир Зеленский в Германии / Фото: Владимир Зеленский

Зеленский поблагодарил Германию за мощную оборонную помощь.

Президент Украины Владимир Зеленский 20 мая провел встречу с Федеральным канцлером Германии Олафом Шольцом. Они обсудили первые результаты визита в Германию.

Об этом сообщается на официальных страницах Зеленского в Сети.

Он поблагодарил Шольца за мощную оборонную помощь, которую Украина получает от Германии.

"Важно реализовать пункты украинской формулы мира. Скоординировали позиции накануне заседания саммита "Группы семи", – сказал Зеленский.

Напомним, что Зеленский сегодня встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Он поблагодарил за важные решения по военной и гуманитарной поддержке Украины.

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Дата публикации
Просмотры
467
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