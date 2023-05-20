Зеленский встретился с Макроном: о чем говорили

Зеленский поблагодарил Францию за поддержку.
Президент Украины Владимир Зеленский 20 мая встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Он поблагодарил за важные решения по военной и гуманитарной поддержке Украины.
Об этом сообщается на официальных страницах Зеленского в Сети.
"Поддержка Францией коалиции истребителей и ее участия в тренировочной миссии по подготовке украинских пилотов важна", — отметил Зеленский.
Он акцентировал внимание на приоритетности реализации украинской формулы мира и вовлечении в нее как можно большее количество стран. А также проинформировал о продуктивном визите на саммит Лиги арабских государств.
"Благодарен Эммануэлю Макрону за начало выполнения договоренностей, достигнутых во время визита во Францию, и продолжение оборонного сотрудничества", – сказал Зеленский.
Напомним, в рамках визита в Японию для участия в саммите стран G7 Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.
Читайте также: