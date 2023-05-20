Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В Японии анонсировали новые санкции против России

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
Дата публикации
Просмотры
368
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В Японии анонсировали новые санкции против России

Фото: Associated Press

Власти Японии заявили, что запретят предоставлять России услуги в строительной и инженерной отрасли.

В Японии объявили о введении дополнительных санкций против России.

Об этом пишет японское издание Nikkei Asia.

Власти Японии заявили, что запретят предоставлять России услуги в строительной и инженерной отрасли. Накануне заместитель генсека Кабмина Японии Сэйдзи Кихара сказала, что Токио добавит в санкционные списки в отношении России примерно 100 человек за обход уже действующих санкций.

Кроме того, России запретят поставлять товары примерно 80 организациям, связанным с военной отраслью РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 20 мая, прибыл в Японию.

Читайте также:

 

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
368
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация