В Японии анонсировали новые санкции против России

Власти Японии заявили, что запретят предоставлять России услуги в строительной и инженерной отрасли.

В Японии объявили о введении дополнительных санкций против России.

Об этом пишет японское издание Nikkei Asia.

Власти Японии заявили, что запретят предоставлять России услуги в строительной и инженерной отрасли. Накануне заместитель генсека Кабмина Японии Сэйдзи Кихара сказала, что Токио добавит в санкционные списки в отношении России примерно 100 человек за обход уже действующих санкций.

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Кроме того, России запретят поставлять товары примерно 80 организациям, связанным с военной отраслью РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 20 мая, прибыл в Японию.

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