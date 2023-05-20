В Минобороны намекнули, когда F-16 будут в использовании ВСУ

В ближайшие месяцы партнеры определят, сколько самолетов нужно Украине.

Истребители F-16, анонсированные Украине союзниками, могут быть в использовании украинских военных уже этой осенью.

Об этом Минобороны Украины сообщило в Twitter-аккаунт.

В пресс-службе намекнули на "военно-воздушный блокбастер".

"Уже этой осенью! Самый большой военно-воздушный блокбастер всех времен! F-16 в небе Украины! Мы защитим наше небо!", — пишет пресс-служба Министерства обороны Украины.

Истребители F-16 для Украины.

В ближайшие месяцы партнеры определят, сколько самолетов нужно Украине.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что украинские пилоты ждут того, чтобы начать обучение на современных истребителях F-16.

В субботу, 20 мая, заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко заявил, что страны Запада очень сильно "рискуют", если отважятся поставлять Украине истребители F-16.

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