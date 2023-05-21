ВСУ взяли окупантов в Бахмуте в полуокружение — Маляр

В Минобороны сообщили, что россиянам не удалось окружить Бахмут, а украинские силы взяли город в полуокружение.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

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"Врагу не удалось окружить Бахмут, и они потеряли часть господствующих высот вокруг города. То есть продвижение наших войск в пригороде по флангам, которое и сейчас продолжается, очень сильно усложняет врагу нахождения в Бахмуте. Наши войска взяли город в полуокружение, что дает нам возможность уничтожать врага, поэтому врагу, в той части города, которую он контролирует, приходится обороняться", – говорится в ее сообщении.

По ее словам, подразделения Силы обороны сохраняют контроль над промышленными и инфраструктурными объектами и частным сектором Бахмута в районе "Самолет".

Зеленский сделал заявление по Бахмуту

Напомним, во время встречи с американским лидером Джо Байденом Зеленский не подтвердил информацию о "взятии" россиян города Бахмута. Он ответил, что город контролируется украинскими силами. Также добавил, что оккупанты уничтожили Бахмут полностью.

По словам украинских военных, ситуация в городе действительно критическая, но украинские войска находятся в Бахмуте, идут тяжелые бои. Об этом рассказал украинский защитник с позывным "Хасан", командир роты ударных дронов 24 бригады ВСУ сообщил актуальную информацию о ситуации в Бахмуте.

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