Бахмут будет ждать судьба Херсона: эксперт разоблачил ложь Пригожина о взятии города

Основатель террористической группировки ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин не случайно отчитался о "захвате" города-крепости Бахмута еще тогда, когда ВСУ продолжают сопротивляться. "Повар Путина" понимает, что пахнет паленым и вскоре из "захваченного" города придется убегать.

Такое мнение высказал военный эксперт Александр Коваленко в своем Telegram-канале.

По его словам, Пригожин не случайно не записал видео на фоне остатков "Самолета" или участка в районе улицы Чайковского, где все еще продолжаются бои. Это, считает эксперт, говорит о том, что он очень спешит с победными реляциями.

“Рассматривая события последних даже не дней, а недель, можно было неоднократно сделать выводы — то, что происходит в городе, только ширма, которая скрывает происходящее за пределами Бахмута и очень скоро будет влиять на тех, что, как мыши в мышеловке, остались в городе”, — объяснил Коваленко.

Военный эксперт подчеркнул, что неоднократно обжигавшийся на заявлениях о "взятии Бахмута" Пригожин вновь ускоряется, чтобы как можно раньше в очередной раз отрапортовать и начать вывод из города своих наемников.

Александр Коваленко отметил, что это связано с тем, что Силы обороны значительно улучшили свои позиции на северо-западном и юго-западном секторах, что позволяет более эффективно накрывать вражеские позиции в городе, кроме того, с севера системно усиливают огненное давление с Сиверского плацдарма.

“С учетом складывающихся обстоятельств наши подразделения действительно могут быть выведены из города в ближайшее время. Но выведены без хаотического бегства, контролируемыми трассами. В свою очередь, "вагнеры" такой возможности могут не иметь, если они задержатся в Бахмуте. Помните, как было с Херсоном? Оккупанты объявили его "частью" России, а буквально через несколько недель он вышел из "склада" России. Аналогичная история может повториться с Бахмутом", — резюмировал эксперт.

Напомним, в субботу, 20 мая, основатель российской террористической группировки ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин в очередной раз заявил о взятии города Бахмута Донецкой области. Это его заявление сразу опровергли в ВСУ и Минобороны.

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