"Ждем курсовых колебаний на рынке": что будет с долларом и евро в мае

Эксперты прогнозируют колебания курса доллара в мае. Оно может быть незначительным, но более динамичным, чем это было в первые два месяца весны. Что следует ожидать от курса валют в мае, выяснял сайт ТСН.ua.

"Курсовая стабильность" не в приоритете

"По-моему мнению, сейчас Национальный банк хочет немного либерализовать курсовую политику, то есть он будет меньше вмешиваться во внутренние процессы. Например, делать меньшие интервенции. Поэтому нужно привыкать, что будет больше курсовых колебаний на рынке. Но в этом нет ничего страшного. Просто колебания.на рынке будут более динамичными, чем это было раньше. Если раньше приоритетом была некая "курсовая стабильность", то сейчас курс доллара может отклоняться в ту или иную сторону", — рассказывает сайту ТСН. ua Александр Савченко, профессор, ректор Международного института бизнеса.

Эксперт добавляет, что на курс сейчас напрямую влияют политические факторы и регуляторные действия Нацбанка.

"В мае я не вижу причин для резкого изменения курса доллара к гривне. Но изменения стоит ожидать, когда Национальный банк перейдет к определенной либерализации курса. Тогда есть опасность, что курс может колебаться. Все зависит от того, сколько Нацбанк будет выбрасывать валюты на рынок — больше или меньше. Важным и основным для нас также остается политический фактор – финансовая поддержка Украины от государств-партнеров. Если будут успехи на фронте и оптимизм относительно быстрого окончания войны, то гривна будет стабильной и даже сможет немного укрепиться. Курс может быть в районе 36,9-37 гривен за доллар. Но если наше контрнаступление не будет удачным, тогда следует ожидать ослабления гривны", — добавляет Александр Савченко.

Курсовые "качели" в мае

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко уверяет, что ситуация с валютой в мае радикально меняться не будет.

"У нас есть валютный коридор 37-38 гривен за доллар. Вот в нем курс и будет "топтаться" в этот месяц. Качели будут – от и до. У нас не намечается каких-то слишком радикальных изменений на валютном рынке. Конечно, есть важные новости, которые периодически появляются, но они на курс радикально не влияют", — рассказывает сайту ТСН.ua Александр Охрименко.

Объемы обмена уменьшились на 30%

Он добавляет, что объемы обмена валют в обменных пунктах стали значительно меньше чем были год назад.

"Я бы сказал, что эти объемы в два раза меньше, хотя год назад у нас было начало войны и определенная паника. Если сравнить с началом этого года, то объемы обмена валют (купли и продажи) уменьшились где-то на 30%. То есть можно сказать, что активность населения по обмену валют уменьшилась. Да, люди покупают валюту и обменивают, но значительно в меньших объемах, чем даже в начале года", — говорит Александр Охрименко.

Евро будет медленно расти

Эксперт отмечает, что доллар по отношению к евро сейчас девальвирует, и эта тенденция будет продолжаться.

"В начале года доллар активно девальвировал по отношению к евро. Сейчас это происходит гораздо медленнее. Могу сказать, что евро будет дорожать и в мае, но не так быстро, как в начале года. Оживленный рост евро может вызвать лишь какое-то значительное событие на уровне Европы и США. Пока такое не намечается, поэтому особых изменений я не вижу", – добавляет Охрименко.

Ранее сайт ТСН.ua рассказывал, что будет с курсом валют до конца 2023 года и стоит ли сейчас покупать доллары.

Читайте также:

Доллар по 50: произойдет ли стремительное падение украинской валюты — прогноз эксперта

За 5 копеек -6000 гривен: как выглядят дорогие монеты и где их можно продать (фото)

Пенсия по возрасту: таблица, сколько страхового стажа нужно для выхода на заслуженный отдых