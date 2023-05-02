"Провокации на границе и диверсанты": Лукашенко собрал совещание

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко собрал совещание по "актуальным вопросам обеспечения безопасности и мер по охране государственной границы", ссылаясь на якобы существующие провокации на границе и проникновение "диверсантов".

Об этом сообщает БЕЛТА.

В начале Лукашенко отметил, что ситуация вокруг Беларуси остается сложной. По его словам, вблизи границ растет военный потенциал НАТО, якобы проходят провокации на границе.

"Отложить это совещание мы не могли: ситуация нас заставляет реагировать на складывающуюся ситуацию. Поэтому было поручено правительству, силовому блоку подготовить серьезные меры на границе с целью недопущения на территорию Беларуси разного рода диверсантов. В последнее время такие случаи участились. Поэтому я хотел услышать исчерпывающие предложения по противодействию", — сказал он.

Во время совещания председатель комитета государственной безопасности Иван Тертель заявил, что на основании данных, поступающих по линии разведки и других подразделений, прогнозируется значительное обострение оперативной обстановки, которая складывается вокруг Беларуси.

Напомним, 10 апреля Лукашенко на встрече в Минске с министром обороны России Сергеем Шойгу обсуждал безопасность Беларуси, которая, по его словам, состоит в том, чтобы "РФ защищала Беларусь как собственную территорию".

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