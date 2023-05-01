"Начинает отползать": Лукашенко стал проблемой для Путина — бывший спичрайтер Кремля

Белорусский диктатор не очень хочет воевать против Украины, считает оппозиционер.

Президент Беларуси Александр Лукашенко, судя по всему, предчувствует поражение путинских войск в Украине и "начинает отползать".

Об этом заявил бывший спичрайтер Кремля Аббас Галлямов, сообщает "24 канал".

По словам Галлямова, для кремлевского руководства это проблема, но не первого порядка.

"Реальная проблема — это ВСУ. Лукашенко, даже если нападет, он не пойдет на Москву. Когда есть проблема наступающего врага, на то, чтобы заниматься пытающимся отползти союзником нет времени", — сказал он.

По словам Галлямова, Путин привык работать в расслабленном режиме: время от времени совещание провел, по телевизору покрасовался, заготовил "консервы", и на неделю можно в бассейн, на пляж.

Ранее стало известно, что Лукашенко просит у России гарантии безопасности, потому что боится атаки со стороны других государств при запуске ядерных ракет именно с территории РБ.

В середине апреля советник Тихановской — Франак Вячорка — заявлял об уменьшении вероятности вступления Беларуси в войну. Он ссылался на соответствующий консенсус в обществе и уменьшение количества общих с россиянами военных учений.