Гороскоп на 1 мая для всех знаков Зодиака: день кардинальных перемен

Важно избегать бурных эмоций – особенно это касается отношений с людьми, из таких разговоров ничего хорошего не получится. Можно – и нужно – претворять в жизнь новые идеи, которые удалось накопить к этому времени: все они будут обречены на успех.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 1 мая для Овнов

Общаясь с людьми – как знакомыми, так и не очень, – старайтесь держать дистанцию, в противном случае их негативное биополе может не лучшим образом повлиять на самочувствие и настроение.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 1 мая для Тельцов

Не стоит тратить время, предназначенное для работы, попусту: разговоры ни о чем не принесут вам никакой пользы, а вот от работы отвлекут и заставят выполнять поставленные перед вами задачи в цейтноте.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 1 мая для Близнецов

Несмотря на то, что соблазн сказать неприятным вам людям все, что вы о них думаете, будет силен, идти у него на поводу не следует – конфликт, который вы получите в результате, окажется, мягко говоря, непредсказуемым.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 1 мая для Раков

Необходимо четко спланировать рабочий день и планомерно переходить от одного его плана к другому, в противном случае вы будете топтаться на месте, не зная, чем бы вам заняться.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 1 мая для Львов

Поскольку даже самому сильному – такому как вы – человеку тоже время от времени нужна передышка, посвятите этот день отдыху: если такой возможности не будет, работайте хотя бы в режиме "лайт".

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 1 мая для Дев

Похоже, на пути к важной профессиональной цели вы в какой-то момент свернули не в ту сторону – нынешний день благоприятен для того, чтобы вернуться к этой точке и пойти туда, куда нужно.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 1 мая для Весов

В поисках ответа на важные – как профессиональные, так и личные – вопросы необходимо обратить внимание на подсказки, которые будет давать внутренний голос – он вас не обманет.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 1 мая для Скорпионов

День благоприятен для очищения организма – как на моральном, так и на физическом уровне: для первого можно использовать медитацию, для второго – детокс-диету и большое количество чистой негазированной воды.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 1 мая для Стрельцов

Тем, кому с самого утра будет досаждать плохое настроение, звезды настоятельно советуют действовать максимально активно – в результате вы очень быстро забудете о том, что вас что-то не устраивало.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 1 мая для Козерогов

Подумайте о том, как наладить отношения с близким человеком, с которым вы поссорились из-за незначительного повода: возможно, небольшой, но тщательно продуманный подарок растопит его сердце.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 1 мая для Водолеев

Несмотря на аврал на работе, не стоит посвящать ей весь день: любую возможность – даже обеденный перерыв – лучше использовать для того, чтобы заняться чем-нибудь приятным, например, чтением или вязанием.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 1 мая для Рыб

Сегодня звезды рекомендуют вам сделать перерыв в работе: он необходим для того, чтобы проанализировать сложившуюся ситуацию и подкорректировать стратегию достижения главной цели.

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