В какой валюте очень рискованно держать деньги: предупреждение от НБУ

В НБУ предупредили украинцев о рисках сохранения сбережений в криптовалюте и напомнили о других путях инвестирования: от депозитов до гособлигаций.

Об этом первая заместитель главы Нацбанка Украины Екатерина Рожкова рассказала в эфире телеканала "Мы — Украина".

Рожкова рассказала, в какой форме украинцы могут хранить свои сбережения.

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"Есть альтернатива: можно положить деньги на депозит, можно – в военные облигации или просто в ОВГЗ. Есть возможность даже для тех, кто хочет приобрести валюту, это лимитировано в рамках 100 тысяч гривен в месяц и разместить на депозит", – рассказала замглавы Нацбанка.

В то же время она подчеркнула, что НБУ не считает криптовалюту платежным средством.

"Это не деньги, это другие активы, поэтому если люди хотят ими воспользоваться, пусть учитывают риски, которые там присутствуют", – сказала Рожкова.

Она добавила, что отношение к криптовалюте в мире не однозначно.

"Мы уже были свидетелями серьезных потрясений на этих рынках в США, когда оказывалось, что криптовалюты, которые должны были быть обеспечены физическими долларами, оказались необеспеченными ничем. И это очень большие риски", — рассказала замглавы НБУ.

Напомним, в марте 2022 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о виртуальных активах, предусматривающий легализацию криптосектора. Закон разрешает легальную работу криптобирж; банки могут открывать счета для криптокомпаний; украинцы могут защитить свои вклады в виртуальных активах

По словам финансиста Сергея Фурсы, криптовалюта в Украине используется как средство вывода денег из страны и как средство оплаты услуг в теневой экономике.

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