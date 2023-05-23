Налоги для ФЛП: от 1 июля могут отменить льготы для предпринимателей

В случае принятия законопроекта ФЛП лишатся многих льгот, которые были введены на время военного положения

Депутаты готовят нововведения для физических лиц-предпринимателей от 1 июля. Если будет принят законопроект №8401 будут отменены льготы по уплате единого налога для ФЛП на 1 и 2 группе и ставку в 2% для ФЛП на 3 группе. Также придется платить штрафы за работу без кассовых/РРО.

Отмена льготы по уплате единого налога

С 3 апреля 202 года и до конца военного положения ФЛП 1 и 2 группы могли уплачивать единый налог на добровольной основе. В случае принятия законопроекта №8401 добровольность уплаты единого налога для ФЛП 1 и 2 группы будет отменена и с июля предприниматели будут уплачивать единый налог в обязательном порядке.

Для ФЛП 3 группы будет отменена льгота — 2% от прибыли

Многие предприниматели воспользовались этой льготой во время войны. С июля ФЛП, которые находятся на этой ставке, будут переведены автоматически на ту группу и ставку, из которой пришли на 2%.

Штрафы за работу без выдачи чека возвращаются

С начала 2022 г. предприниматели должны были работать с РРО (регистратор расчетных операций), если имеют валютную выручку, или POS-терминал/интернет эквайринг. После начала войны в этом вопросе правительство также предоставило предпринимателям ослабление — если предприниматель не выдал чек, штраф не применялся. В случае принятия законопроекта за невыдачу чека вернется штраф в размере 100%-150% от суммы товара, приобретенного без чека.

Законопроектом запланирован также возврат плановых проверок.

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