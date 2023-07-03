Моторошний момент атаки дроном по будинку в Сумах потрапив на відео

На кадрах також зафіксовані масштабні руйнування: розгромлені квартири та ммашини.

Відео з моментом удару по п’ятиповерхівці в Сумах 3 липня з’явилося в Мережі після російської атаки дронами Shahed по місту.

Відповідні кадри поширюють місцеві Телеграм-канали.

Росіяни атакували житловий будинок у Сумах дроном-камікадзе Shahed. На кадрах зафіксований спалах, вибух та суттєві руйнування будівлі.

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Так, на знятому з вікна будинку навпроти відео зафіксований схожий на звуки мопеда гул ворожого безпілотника. Після цього швидко лунає сильний вибух, над сусідньою п’ятиповерхівкою спалахує вогонь і розлітаються уламки. З місця удару здіймається густий темний дим.

Також опубліковані кадри, зроблені журналістами "Суспільного" на місці удару вже після атаки. На ролику видно масштабні руйнування житлового будинку: вибухом повністю зруйновані квартири на кількох поверхах. У дворі будинку стоять розтрощені уламками автомобілі місцевих мешканців.

Фото з міця атаки дроном по п'ятиповерхівці в Сумах / Скриншот

Момент удару Shahed по будинку в Сумах потрапив на відео

Атака дронами по Сумах

Російські окупанти вдень 3 липня влаштували по Сумах атаку безпілотниками іранського виробництва. Під час тривоги в місті пролунали вибухи і був пошкоджено житловий п’ятиповерховий будинок.

Як повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, внаслідок удару дроном по п’ятиповерхівці загинула людина.

Додамо, що 2 липня російські загарбники обстріляли вісім громад Сумщини. Там було зафіксовано 116 вибухів, 16 обстрілів та як наслідок руйнування.

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