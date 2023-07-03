Окупанти обстріляли 8 громад Сумщини: пошкоджено житлові будинки

Загарбники гатили з мінометів, артилерії, гранатометів і не тільки.
У неділю, 3 липня, росіяни обстріляли 8 громад Сумщини. Зафіксовано 116 вибухів і 16 обстрілів.
Про це повідомляє пресслужба Сумської ОВА.
- Глухівська громада: обстріл з гранатометів та мінометів (23 вибухи).
- Юнаківська громада: ворог бив з мінометів (7 вибухів).
- Миропільська громада: росіяни скинули вибухівку з БпЛА (1 вибух), також був мінометний обстріл (23 вибухи).
- Хотінська громада: мінометний обстріл (5 вибухів).
- Білопільська громада: росіяни скинули 19 мін. Також зафіксовано обстріл з гранатометів (10 вибухів).
- Краснопільська громада: артилерійський і мінометний обстріли (10 вибухів). Пошкоджено 2 приватних будинки.
- Шалигинська громада: ворог бив з артилерії (9 вибухів).
- Путивльська громада: мінометний обстріл (9 вибухів). Зруйновано 1 приватний будинок, ще 1 приватний будинок пошкоджено.
Раніше ми повідомляли, що Україна готує до бою десятки німецьких Leopard. Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що танки незабаром покажуть свою роботу на бойвих позиціях.
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