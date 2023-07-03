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Окупанти обстріляли 8 громад Сумщини: пошкоджено житлові будинки

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Ігор БережанськийІгор Бережанський
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Окупанти обстріляли 8 громад Сумщини: пошкоджено житлові будинки

На Сумщині прогриміли 116 вибухів за добу 3 липня / Фото: Сумська ОВА

Загарбники гатили з мінометів, артилерії, гранатометів і не тільки.

У неділю, 3 липня, росіяни обстріляли 8 громад Сумщини. Зафіксовано 116 вибухів і 16 обстрілів. 

Про це повідомляє пресслужба Сумської ОВА.

  • Глухівська громада: обстріл з гранатометів та мінометів (23 вибухи). 
  • Юнаківська громада: ворог бив з мінометів (7 вибухів). 
  • Миропільська громада: росіяни скинули вибухівку з БпЛА (1 вибух), також був мінометний обстріл (23 вибухи). 
  • Хотінська громада: мінометний обстріл (5 вибухів). 
  • Білопільська громада: росіяни скинули 19 мін. Також зафіксовано обстріл з гранатометів (10 вибухів). 
  • Краснопільська громада: артилерійський і мінометний обстріли (10 вибухів). Пошкоджено 2 приватних будинки. 
  • Шалигинська громада: ворог бив з артилерії (9 вибухів).
  • Путивльська громада: мінометний обстріл (9 вибухів). Зруйновано 1 приватний будинок, ще 1 приватний будинок пошкоджено.

Раніше ми повідомляли, що Україна готує до бою десятки німецьких Leopard. Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що танки незабаром покажуть свою роботу на бойвих позиціях.

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Дата публікації
Перегляди
61
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