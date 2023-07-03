Жуткий момент атаки дроном по дому в Сумах попал на видео

На кадрах также зафиксированы масштабные разрушения: разгромленные квартиры и машины.

Видео с моментом удара по пятиэтажке в Сумах 3 июля появилось в Сети после российской атаки дронами Shahed по городу.

Соответствующие кадры распространяют местные Телеграм-каналы.

Россияне атаковали жилой дом в Сумах дроном-камикадзе Shahed. На кадрах зафиксирована вспышка, взрыв и значительные разрушения здания.

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Так, на снятом из окна дома напротив видео зафиксирован похожий на звуки мопеда гул вражеского беспилотника. После этого быстро раздается сильный взрыв, над соседней пятиэтажкой загорается огонь и разлетаются обломки. С места удара поднимается густой темный дым.

Также опубликованы кадры, сделанные журналистами "Суспильного" на месте удара уже после атаки. На ролике видны масштабные разрушения жилого дома: взрывом полностью разрушены квартиры на нескольких этажах. Во дворе дома стоят разбитые обломками автомобили местных жителей.

Фото с места атаки дроном по пятиэтажке в Сумах/Скриншот

Момент удара Shahed по дому в Сумах попал на видео

Атака дронами по Сумам

Российские оккупнаты днем 3 июля устроили по Сумам атаку беспилотниками иранского производства. Во время тревоги в городе прогремели взрывы и был поврежден жилой пятиэтажный дом.

Как сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, в результате удара дроном по пятиэтажке погиб человек.

Добавим, что 2 июля российские захватчики обстреляли восемь громад Сумщины. Там было зафиксировано 116 взрывов, 16 обстрелов и какк следствие разрушения.

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