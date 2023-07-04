Поліція виклала відео з першими хвилинами після атаки дронами по Сумах

На кадрах зафіксована евакуація мешканців будинку та уламки від влучання БПЛА.

Перші хвилини після атаки російськими безпілотниками по Сумах 3 липня були зафіксовані на відео поліцейськими, які прибули на місце удару по житловій п’ятиповерхівці.

Про це повідомила поліція Сумської області.

Відео невдовзі після атаки безпілотником по одній із п’ятиповерхівок у Сумах було зняте на нагрудну камеру поліцейських. На кадрах видно, як правоохоронці евакуюють людей із будинку, куди поцілив дрон. Також зафіксовані руйнування та уламки у дворі пошкодженого будинку.

"Екіпажі патрульної поліції за лічені хвилини прибули на місце. Інспектори обмежили рух транспорту, огородили місце події, оглянули кожне пошкоджене приміщення та евакуювали з них громадян", – повідомили у пресслужбі поліції.

Атака дронами по Сумах: поліція показала перші кадри після удару

Атака безпілотниками по Сумах: що відомо

3 липня російські загарбники атакували Суми чотирма дронами-камікадзе Shahed 136. Як повідомили в ОВА, внаслідок влучання БПЛА пошкоджено адмінбудівлю та два багатоквартирних житлових будинки.

Надзвичайники влаштували на місці ворожого удару аварійно-рятувальні роботи.

Як уточнив згодом президент України Володимир Зеленський, у Сумах росіяни влучили у житлові будинки та по будівлі СБУ. Глава держави пояснив, що Україна поки не має достатньої кількості якісних систем ППО, щоб захистити усю нашу територію.

На ранок 4 липня відомо про трьох загиблих внаслідок атаки по Сумах та 19 поранених.

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